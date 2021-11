Piaggio, collaborazione con stilista Feng Cheng Wang

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 29 NOV - Il gruppo Piaggio scende 'in passerella' perché la storica azienda di Pontedera ha appena lanciato una collaborazione con la stilista cinese Feng Chen Wang che si concretizzerà in una capsule collection di abbigliamento unisex, in commercio a partire da febbraio 2022, e a seguire una versione customizzata del Piaggio 1, il primo scooter elettrico della casa e che è stato presentato per la prima volta all'Eicma a Milano nel mese di novembre. Nella collezione ci sono elementi che simboleggiano la tradizione e la natura, tra cui l'acqua, ma anche simboli come la Fenice, che rappresenta virtù e grazia nella mitologia cinese. Tutti temi cari alla designer, nata nel Fujian, una provincia nel sud-est della Cina nota per le sue montagne e i paesaggi naturali mozzafiato. Da qui è partita per Londra, dove in pochi anni si è affermata come stilista d'avanguardia in una generazione di nuovi talenti della moda. "Feng è una designer straordinaria, che fonde in modo innovativo e coerente le radici della sua cultura asiatica con la vibrante creatività londinese. - spiega Michele Colaninno, responsabile sviluppo e innovazione del gruppo Piaggio.- L'incontro con Feng è stato l'occasione per avviare una conversazione, attraverso il linguaggio della moda, sui concetti di funzionalità, sostenibilità e design al servizio di forme molto avanzate di movimento su due ruote." Nella collezione infatti c'è anche il tema della sostenibilità con materiali di recupero, tema caro alla stilista. (ANSA).