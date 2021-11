Neve: all'Abetone 50 cm in quota, aperto primo impianto sci

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 28 NOV - Prima consistente nevicata di stagione sull'Appennino Toscano. All'Abetone (Pistoia) è caduta una coltre bianca che ha raggiunto i 50 centimetri. Soddisfazione degli operatori turistici e dei gestori degli impianti. "Già da oggi l'impianto Sprella in Val di Luce è aperto - riferisce Andrea Formento, assessore al turismo di Abetone Cutigliano nonché presidente nazionale di Federfuni - La situazione meteo è tutta in divenire, ma le previsioni sono confortanti e lasciano bene sperare. Se si mantengono queste condizioni già da sabato 4 dicembre apriranno altri impianti in buona parte del nostro comprensorio sciistico".

Primi fiocchi di neve, anche in Garfagnana, sopra i 1.000 metri di altitudine, in prossimità di San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca), comunque si tratta di nevicate non sofficienti al momento per la riapertura degli impianti sciistici su questo versante. (ANSA).