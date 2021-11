Incendio in palazzo a Sesto Fiorentino, evacuati 7 inquilini

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Evacuati sette inquilini di un palazzo a Sesto Fiorentino (Firenze) nella notte durante un soccorso di vigili del fuoco e 118 per un incendio in un appartamento al terzo piano. Il condominio è di cinque piani e si trova in via Amilcare Ponchielli. L'incendio è stato estinto ma l'appartamento colpito dalle fiamme e quello soprastante sono stati dichiarati inagibili.

Il 118 ha curato le persone rimaste lievemente intossicate dai fumi, una delle quali è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. (ANSA).