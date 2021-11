Festival dei Popoli, vincono storie di confine a Ventimiglia

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - E' un documentario del regista Giovanni Cioni, 'Dal pianeta degli umani', che narra di storie di frontiera, a Ventimiglia (Imperia) tra Italia e Francia, a vincere stasera il 62/o Festival dei Popoli di Firenze come miglior film in concorso. La pellicola racconta la vita controversa dell'ormai dimenticato dottor Serge Voronoff, il chirurgo russo che negli anni '20 affermava di aver scoperto l'elisir di lunga vita, e le vicende attuali dei migranti che si affollano per superare il confine italo-francese. Cioni era andato a Ventimiglia per ricostruire la storia di Voronoff ma ha deciso di unire nello stesso docufilm testimonianze sui drammi dei migranti alla frontiera incontrati nei luoghi dove visse il chirurgo.

"Questo film - si legge nella motivazione della giuria internazionale che ha assegnato a Cioni il primo premio - esplora con grande urgenza e sensibilità poetica intensa, uno dei temi più importanti della nostra epoca, l'idea del confine.

Inizia in un luogo reale che acquista via via connotazioni simboliche, e la cui storia particolare rivela una situazione universale attraverso una sorprendente struttura narrative".

Inoltre, sono stati assegnati premi per il miglior mediometraggio a 'First Time' di Nicolas Schmidt (Germania, 2021), per il miglior cortometraggio a 'My Uncle Tudor'" di Olga Lucovnicova (Belgio, 2021). Il miglior documentario italiano è andato a 'L'età dell'innocenza' di Enrico Maisto con "un racconto di un figlio che affronta il distacco dalla madre". La 'Targa Gian Paolo Paoli' per il miglior film antropologico è stata assegnata a 'Aya' di Simon Coulibaly Gillard. Il Premio distribuzione CG Entertainment è andato a 'Tardo Agosto' dei registi Federico Cammarata e Filippo Foscarini (ambientato in Sicilia). Il riconoscimento 'Gli Imperdibili' del concorso per docufilm italiani è andato a 'Los Zuluagas' di Flavia Montini.

Il Premio distribuzione CG Digital per il miglior film europeo della sezione Habitat va a 'Oltre Le Rive' di Riccardo De Cal.

Il film più votato dal pubblico è andato a 'As I Want' per il premio My Movies. (ANSA).