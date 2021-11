Maltempo: vento forte a Viareggio, mare arriva alle cabine

(ANSA) - VIAREGGIO, 27 NOV - Il vento che ha soffiato tutta la notte e nella mattinata in Versilia ha spinto il mare in diversi stabilimenti balneari della Passeggiata di Viareggio (Lucca) fino alla cabine. La sabbia è volata in parte di piazza Mazzini. Nessun problema in porto per gli ormeggi delle barche che erano stati rinforzati su invito della capitaneria di porto viareggina. Ci sono stati alcuni interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di qualche ramo e albero caduti. Chiusi gli accessi alle pinete e al il viale dei Tigli che collega Viareggio con Torre del Lago.

A Marina di Pisa (Pisa) allagamenti e qualche intervento dei vigili del fuoco per rimuovere rami pericolanti e parti di coperture degli edifici danneggiate dal vento. Come spesso accade in caso di mareggiate, a Marina di Pisa un tratto di lungomare è stato chiuso al traffico perché raggiunto dalle onde che hanno riversato sulla carreggiata ingente quantità di materiali lapidei delle spiagge di ghiaia prospicienti. La situazione tuttavia è sotto controllo e non si segnalano particolari danni o disagi diretti per la popolazione. (ANSA).