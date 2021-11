Empoli in rimonta schiaccia la Fiorentina nel finale, è 2-1

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 27 NOV - L'Empoli batte la Fiorentina in rimonta al 'Castellani' ribaltando il risultato in due minuti a ridosso del 90'. I viola, in vantaggio al 7' della ripresa con Vlahovic, si vedono raggiungere e poi superare grazie a un finale esaltante della squadra allenata da Aurelio Andreazzoli. Fa festa il pubblico empolese, attonita la curva viola, così come il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha seguito la partita da uno skybox in tribuna dopo aver salutato i sostenitori fiorentini a inizio partita. L'Empoli fa un balzo in avanti in classifica raggiungendo l'Hellas Verona a 19 punti e attestandosi al nono posto. La Fiorentina che vede sfumare la seconda vittoria consecutiva, dopo quella col Milan al 'Franchi', e un credibile avvicinamento alla zona nobile della graduatoria.

Il risultato ha del clamoroso visto che i gol azzurri arrivano tra l'87' e l'89' con Bandinelli e Pinamonti. Tre punti pieni all'Empoli e Fiorentina a bocca asciutta nel finale e nel giro di minuti. Non è la prima volta che i viola gettano via risultati positivi - e preziosissimi punti classifica - a fine gara o addirittura nel recupero dei 90 minuti: per Vincenzo Italiano e Rocco Commisso una questione da capire molto bene e subito. (ANSA).