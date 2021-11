Premi: a don Ciotti 'Economia del Futuro' del Polo Gusto

(ANSA) - MONTALCINO, 26 NOV - È don Luigi Ciotti il vincitore della prima edizione del Premio Economia del Futuro, il riconoscimento che il Polo del Gusto assegnerà ogni anno a personalità e progetti che mettano al centro delle loro attività una visione di sviluppo economico in grado di anticipare tendenze e soluzioni del futuro.

Don Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, è stato premiato per "la trentennale attività a favore di un aspetto fondamentale dell'Economia del Futuro: la lotta alla criminalità organizzata e la liberazione delle attività economiche da ogni forma di illegalità, sia nel trattamento delle persone che nel trattamento dei beni della collettività". E inoltre, "per l'impegno in Costa d'Avorio per nuove forme di sviluppo e per l'esperienza di Choco Plus, progetto di produzione di tavolette di cioccolato interamente sviluppata in loco.

L'evento, realizzato in collaborazione con Forbes Italia, si è svolto nella tenuta di Mastrojanni, il brand tra i migliori produttori di Montalcino, parte del Polo del Gusto di Riccardo Illy, che ha materialmente consegnato il Premio, un'opera fotografica di Maurizio Galimberti, dal titolo Studio n1 Val d'Orcia.

All'incontro hanno partecipato l'a.d. Andrea Macchione, e l'economista Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. (ANSA).