Fiorentina: Italiano, Europa non è parola vietata

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - ''L'Europa non è una parola vietata ma in questo momento i risultati dicono che non riusciamo ancora ad avere continuità. Bisogna trovarla riprendendo a fare punti anche in trasferta''.

Vincenzo Italiano ha fatto capire quanto sia importante la partita di domani alle 15 a Empoli, e non solo perché è un derby. Il tecnico viola punta a sfruttare nel migliore dei modi l'entusiasmo per il successo interno di sabato con il Milan e con il presidente Rocco Commisso in arrivo dagli Stati Uniti confida che la squadra dia risposte concrete.' 'Se riusciremo a essere continui forse potremo aspirare a qualcosa di importante - ha proseguito il tecnico viola - Bisogna scendere in campo con la mentalità di una squadra che gioca sempre per vincere - ha spiegato Italiano - anche se domani non sarà facile, l'Empoli pur essendo una neopromossa propone un bel calcio, ha una buona classifica e ha saputo superare avversari forti. Dovremo presentarci con umiltà e fare di tutto per creare problemi ai nostri avversari''.

Tra i più attesi Dusan Vlahovic, reduce dalla doppietta ai rossoneri e in testa alla classifica marcatori con 10 reti insieme a Immobile: ''Per età, qualità e fame che ha può diventare uno dei più forti - ha affermato l'allenatore viola - però deve continuare come sta facendo. Io gli ricordo sempre gli esempi di Messi e Ronaldo i quali ogni anno ripartono con la stessa voglia, con la stessa fame e solo così sono riusciti a stare fra i top per molti anni. Se lui riuscirà a continuare a lavorare così potrà diventare veramente un attaccante di altissimo livello''.

Mentre la presenza del numero 9 non sembra essere in dubbio lo è invece quella di Nico Gonzalez subentrato sabato scorso dopo lo stop per Covid: ''La nostra intenzione è reinserirlo in modo graduale considerando che è stato fermo a lungo, la sua condizione comunque sta crescendo''. Probabile che l'argentino parta ancora dalla panchina e subentri a gara in corsa: al suo posto uno fra l'ex Saponara e Sottil. In difesa rientrano dopo la squalifica Milenkovic e Martinez Quarta, ancora ai box Nastasic, Pulgar e Dragowski. (ANSA).