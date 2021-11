Violenza donne: panchine rosse nelle sei sedi dello Ied

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'Istituto Europeo di Design si schiera contro la violenza di genere e per la giornata contro la violenza sulle donne dispone sei panchine rosse nelle sue sedi italiane del Gruppo, che rappresentano "uno spazio simbolico occupato dalle donne cadute vittime" precisa una nota dello Ied.

Su ciascuna panchina Ied installata nelle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari e dell'Accademia Aldo Galli a Como è presente una targa con il claim "Diciamo No alla violenza.

Rompiamo il silenzio" e i due numeri d'emergenza, il 112 e il 1522, a cui rivolgersi per chiedere aiuto. "Le panchine rosse sono un simbolo ormai riconosciuto della lotta contro la violenza sulle donne ma per Ied assumono un significato ancora più ampio, ovvero la presa di posizione forte ed evidente dell'Istituto Europeo di Design contro ogni forma di violenza di genere - scrive Fabrizia Capriati, responsabile comunicazione Ied Italia. Come scuola sentiamo forte la responsabilità di educare le giovani generazioni al rispetto verso l'altro e in questo senso con le panchine introduciamo nelle nostre sedi un messaggio concreto di attenzione su questo tema: un invito per tutti a condannare la violenza di genere in tutte le sue forme, fisiche o psicologiche". "Questa iniziativa - prosegue la nota - volta a ricordare chi purtroppo a causa di violenza ha perso la vita, è un'occasione di sensibilizzazione dedicata in primis a tutte le donne che vivono la realtà Ied, studentesse, staff, management e corpo docente, ma non solo, perché la violenza colpisce ancora in maniera indiscriminata uomini e donne. Ied ha avviato già da tempo un percorso d' impegno per la tutela di genere e contro ogni forma di violenza. Questo percorso ha visto nel giugno 2019 l'adesione al network di Fondazione Libellula, che riunisce aziende impegnate per contrastare ogni forma di violenza sulle donne e promuovere e difendere una cultura fondata sul rispetto. Inoltre Ied ha predisposto alcune misure interne a supporto di lavoratrici vittime di violenza, e in tutte le sedi italiane è stato aperto uno Sportello di Ascolto per studenti e staff. (ANSA).