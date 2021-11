Ucciso nel Pratese prima di morire dice: 'Mi hanno sparato'

(ANSA) - PRATO, 24 NOV - Indagini per omicidio sono state attivate dai carabinieri di Prato dopo il ritrovamento nel pomeriggio, a Comeana, del cadavere di un uomo. Secondo prime informazioni i vicini hanno udito almeno uno sparo. La vittima è del posto e avrebbe circa 40 anni. Il cadavere era a terra presso gli edifici di via Boccaccio, nell'abitato, in una strada senza uscita. Ha ferite di arma da fuoco. L'uomo avrebbe avuto il tempo di dire "mi hanno sparato" ad alcuni amici accorsi dopo aver udito uno o più colpi di arma da fuoco nelle vicinanze.

Dopo aver pronunciato le parole, l'uomo è morto per le ferite mentre stava raggiungendo Comeana un velivolo dell'elisoccorso del 118 che lo avrebbe potuto trasferire in ospedale. E' stata fatale un'emorragia. Una lite con due uomini, poi uno sparo che lo ha ucciso è una ricostruzione sull'omicidio secondo il racconto di una testimone già sentita in caserma dai carabinieri la quale ricorderebbe di aver udito che la vittima ha litigato oggi pomeriggio con due uomini. Sono gli stessi che poi, secondo la donna, sono fuggiti a piedi dopo lo sparo. I carabinieri comunque hanno ricostruito con altri testimoni che la fuga dei due è proseguita su un'auto posteggiata poco lontano da via Boccaccio, la strada nell'abitato di Comeana dove c'è stato l'omicidio. Ricerche sono in corso sui due in fuga. Sotto esame le immagini delle telecamere lungo le strade di Comeana dove sono passati. Gli investigatori dell'Arma stanno confrontando le testimonianze per arrivare agli aggressori e definire il contesto in cui la vittima si muoveva. Le indagini potrebbero arrivare fino a Firenze.