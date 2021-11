Second life, arte racconta sostenibilità ambientale

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - 'Second life: tutto torna', questo il titolo di un concorso, e di una successiva mostra itinerante, per valorizzare la creatività dei giovani artisti impegnati a lanciare attraverso le loro opere un messaggio di attenzione verso la sostenibilità ambientale, il riciclo e il recupero della materia. Il progetto è realizzato da Alia servizi ambientali spa, l'azienda toscana che, gestendo il ciclo integrato dei rifiuti urbani, offre una seconda vita agli scarti. Le candidature dovranno arrivare entro venerdì 26 novembre (per informazioni www.secondlifecontest.it).

Il concorso, si spiega, è rivolto a coloro che vogliono cimentarsi nella realizzazione di opere sul tema della valorizzazione del rifiuto come risorsa utilizzando qualunque supporto e con qualsiasi materiale (pittura, scultura, fotografia, audiovideo). A valutare le opere una giuria composta tra gli altri da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Valentina Gensini, direttore artistico centro Murate art district, Sergio Risaliti, direttore artistico Museo Novecento Firenze, Alexander Pereira, Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei ed Emanuele Lepri, segretario generale del Museo Pecci. I lavori finalisti troveranno spazio nelle mostre, nel catalogo ufficiale edito da Mandragora, nella vetrina online e in altri canali di promozione e comunicazione.

