Leonardo, a Vinci mostra su Genio e l'architettura

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 24 NOV - È stata inaugurata e resterà aperta fino al 27 febbraio la mostra 'Leonardo e l'architettura' ospitata a Vinci (Firenze) all'interno di una delle sale del Castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano. La presentazione, spiega una nota, è avvenuta in occasione di una giornata di studio internazionale che ha coinvolto tre università di altrettanti Paesi diversi e che ha indagato sulle invenzioni, le tecniche costruttive e i progetti urbani di Leonardo da Vinci.

La mostra analizza i casi studio di capriata, centina, piattabanda, trave armata e curvata, utilizzando diversi tipi di linguaggi comprese le nuove tecnologie come la stampa in tre dimensioni, con una sezione dedicata alle fortificazioni di Piombino (Livorno) e una ai disegni facenti parte del patrimonio custodito dalla Biblioteca Leonardiana di Vinci. (ANSA).