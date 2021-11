Musica: Maria Joao Pires in concerto a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 23 NOV - Concerto speciale, il 24 novembre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, di Maria Joao Pires. La pianista portoghese si esibirà per la rassegna 'Vetrina d'autunno' a cura dell'Associazione Teatrale pistoiese.

Il concerto, seconda delle uniche due date italiane del tour di Pires, è promosso in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica e con il sostegno di Fondazione Caript.

Al centro della serata, tre capolavori del repertorio pianistico: la Sonata n. 13 in la maggiore, D 664 di Franz Schubert (1797-1828), dai toni intimi ed affettuosi, la Suite bergamasque di Claude Debussy (1862-1918), appartenente al primo periodo pianistico del compositore francese e illuminata dalla presenza del celeberrimo "Clair de lune" ispirato alla poesia di Verlaine e la Sonata n. 32 in do minore, op. 111 di Ludwig van Beethoven (1770- 1827), l'ultima, potente creazione nel catalogo delle sue sonate. (ANSA).