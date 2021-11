Minaccia ex e con un martello va a cercarla in caserma Cc

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Non si era arreso alla fine del loro matrimonio e quando ha saputo che l'ex moglie stava andando a denunciarlo l'ha minacciata e si è precipitato in caserma con un grosso martello nascosto sotto il giubbotto ma è stato bloccato dai carabinieri.

Un operaio 46enne di Carrara (Massa Carrara) è stato così arrestato con l'accusa di atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma impropria. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì, quando la vittima, una 39enne di Carrara, esasperata dalle minacce e dalle persecuzioni dell'ex marito che andavano avanti dal giorno in cui si erano lasciati, si è presentata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto, preoccupata dagli ultimi messaggi ricevuti sul telefonino dall'uomo.

Quando il 46enne ha saputo le intenzioni della donna l'ha minacciata di morte al telefono, frasi udite in viva voce anche dai militari, e si è recato di gran fretta in caserma tentando di oltrepassare i carabinieri che gli si erano parati di fronte, e cercando di estrarre dal giubbotto il martello che si era portato dietro. I militari sono riusciti a disarmare l'uomo e arrestarlo. Il 46enne si trova in carcere a Massa (Massa Carrara) e l'arresto è stato convalidato. (ANSA).