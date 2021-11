Vaccini, in Toscana già 22mila prenotazioni terza dose over 40

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Sono oltre 22mila le prenotazioni di terza dose di vaccino anti Covid fatte dagli over 40 sul portale regionale della Toscana da ieri pomeriggio quando è stata aperta la finestra riservata a coloro che hanno tra 40 e 59 anni. Le somministrazioni, che saranno tutte con vaccino Moderna, sono in programma dal 22 novembre al 5 dicembre (poi progressivamente saranno aperte le prenotazioni per i giorni successivi). Lo fa sapere la Regione Toscana.

Del totale di 22mila dosi prenotate, 5.300 saranno somministrate al Mandela forum di Firenze, 2mila all'hub di Ospedaletto a Pisa e 1.500 al Pegaso di Prato. Per quanto riguarda invece l'app 'Testascuola' che registra i tamponi fatti da studenti e docenti grazie al Qrcode inviato dalla piattaforma toscana in caso di contatto con positivo, dal 17 novembre ad oggi ha registrato 3.200 test rapidi, con una percentuale di positivi pari all'1,3%. (ANSA).