Scuola: Firenze, in centinaia a corteo studenti, anche Gkn

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Un grande striscione con scritto 'Insorgiamo per il futuro' apre il corteo degli studenti che oggi protestano a Firenze. Con loro anche i lavoratori dello stabilimento Gkn di Campi di Bisenzio (Firenze). La manifestazione è iniziata intorno alle 9 in piazza San Marco dove si sono riunite alcune centinaia di persone.

"Oggi scendiamo in piazza per far sentire forte la nostra voce - ha detto uno studente del liceo Calamandrei di Sesto Fiorentino aprendo il corteo -: dopo aver occupato delle scuole questa settimana ne occuperemo altre la prossima. Oggi scendiamo in piazza per conquistare il nostro futuro perché dobbiamo decidere noi il futuro delle nostre scuole".

Dietro ai giovani che aprono il corteo numerosi lavoratori del Collettivo di fabbrica Gkn sfilano portando lo striscione che li accompagna dall'inizio della loro mobilitazione contro la chiusura dello stabilimento, con scritto 'Insorgiamo'. (ANSA).