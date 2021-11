Libri, 'Strage Masso Fate' storia partigiani e Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - NICOLA COCCIA, 'STRAGE AL MASSO DELLE FATE. OTTONE ROSAI, BOGARDO BURICCHI ED ENZO FARAONI DAL 1933 ALLA LIBERAZIONE DI FIRENZE', (ETS, PP 324, EURO 22). C'è la storia di una piccola formazione partigiana guidata da un poeta e da un pittore fino al più importante attacco alle linee ferroviarie dell'Italia centrale e alla fabbrica di armi in 'Strage al Masso delle Fate. Ottone Rosai, Bogardo Buricchi ed Enzo Faraoni dal 1933 alla Liberazione di Firenze', ultimo libro di Nicola Coccia, pubblicato da Ets, già autore di 'L'arse argille consolerai. Carlo Levi dal confino alla Liberazione di Firenze' (Ets) con cui ha vinto il premio Carlo Levi.

Il volume, che sarà presentata a Firenze l'1 dicembre prossimo, alla libreria Libraccio, ore 18:00, racconta gli intrecci di quell'assalto con la vita di Bruno Fanciullacci, il gappista più ricercato della Toscana, l'uccisione di Giovanni Gentile e con la cattura del famigerato Mario Carità e di Pietro Koch che per una settimana aveva rinchiuso in un armadio Luchino Visconti. Una serie di persone e fatti concatenati nella Firenze degli anni '30 e '40, dove la gente era affamata d'arte, poesia e libertà. Il libro è frutto di 15 anni di ricerche e interviste fino al ritrovamento all'Archivio centrale dello Stato di un documento inedito che svela, finalmente, la destinazione di tonnellate di tritolo che i tedeschi avevano destinato a quattro città per rallentare l'avanzata Alleata. (ANSA).