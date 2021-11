Ibrahimovic ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato

(ANSA) - SAN MINIATO, 20 NOV - Anche Zlatan Ibrahimovic entra a far parte della squadra degli ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato (Pisa). L'attaccante svedese, a Firenze per il match del suo Milan contro la Fiorentina, ha ricevuto dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione, Marzio Gabbanini e dal sindaco di San Miniato (Pisa), Simone Giglioli, la nomina di ambasciatore dell'eccellenza culinaria sanminiatese. Il calciatore ha ricevuto anche un cofanetto con un tartufo bianco di San Miniato e altri prodotti contenenti il più caratteristico, ricercato e costoso fungo ipogeo che nasce sulle colline della cittadina del pisano. La consegna è avvenuta stamani a Firenze.

Nel corso della visita anche Paolo Maldini, dirigente rossonero e bandiera milanista, è stato omaggiato da Gabbanini e Giglioli. E' stata una giornata speciale anche per il piccolo Pietro Gozzini, tifoso del Milan che ha avuto l'occasione di salutare il suo idolo Ibrahimovic e di dare il gagliardetto del San Miniato Basso, la squadra in cui milita come portiere, all'allenatore del Milan Stefano Pioli, che è ambasciatore del tartufo dai tempi in cui allenava la Fiorentina. (ANSA).