Vaccini: Toscana, da oggi terza dose prenotabile per over 40

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Anche in Toscana, in linea con le recentissime disposizioni del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo le persone di età compresa tra i 40 e i 59 anni potranno accedere in anticipo alla somministrazione della terza dose booster già a partire da lunedì prossimo 22 novembre, purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che già dalle 16 di oggi il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it aprirà anche agli over 40.

"Condividiamo fortemente la linea del Governo nel voler accelerare la campagna di somministrazione dei richiami, per mantenere un'elevata protezione nelle persone già vaccinate con ciclo completo e ridurre, nello stesso tempo, la circolazione del virus nella popolazione. L'andamento della curva epidemiologica di questi ultimi giorni, in Italia e nei Paesi europei a noi vicini, richiede la massima l'attenzione e nessuna sottovalutazione - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani -. Anche se la Toscana è, attualmente, la prima regione in Italia per percentuale di estensione della copertura vaccinale della popolazione e la situazione che viviamo oggi non è minimamente paragonabile a quella dello stesso periodo di un anno fa, in termini di ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive, ciò non vuol dire che si debba abbassare la guardia.

Anzi. E' nostro dovere, individuale e di comunità, essere ancora più vigili, e continuare a impegnarci sempre al massimo, per non vanificare gli ottimi risultati ottenuti, che ci hanno consentito di ripartire e dare nuovo slancio alle nostre vite professionali, economiche e sociali. Invito chi non l'avesse ancora fatto a vaccinarsi e chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi a fare anche la terza dose. Vaccinarsi è uno scudo altamente protettivo per sé e per gli altri". (ANSA).