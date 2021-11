Sfondano muro azienda e rubano 38 moto da cross

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Ladri in azione la notte scorsa in una ditta che produce moto da cross a Rignano sull'Arno (Firenze). I malviventi hanno sfondato parte del muro perimetrale del piazzale dell'azienda e poi hanno portato via 38 moto di varia cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con personale della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Firenze. (ANSA).