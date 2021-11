Gimbe, in Toscana +18,1% nuovi casi Covid in una settimana

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Dal 10 al 16 novembre in Toscana i nuovi casi di Covid sono aumentati del 18,1%. E' quanto risulta dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe, in base al quale il dato si assesta al di sotto della media nazionale, pari al 32,3%. Nella settimana precedente l'incremento nella regione era stato del 12,7%. Resta sostanzialmente stabile e sotto la soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupato da pazienti Covid nei reparti ordinari (5%) e in quelli di terapia intensiva (6%).

Sul fronte dei vaccini, la Toscana è prima in Italia per percentuale di popolazione vaccinata, con l'80,9% che ha completato il ciclo a cui si aggiunge un 1,9% con solo prima dose. Ha raggiunto poi il 100% il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva (media italiana 59,6%). Sempre nella regione Il tasso di copertura con dose booster per fragili è del 65,6% (media nazionale 53,3%). (ANSA).