Firenze tra città leader contro cambiamenti climatici

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Firenze, anche per il 2021, rientra nella classifica delle 95 città leader nelle azioni contro i cambiamenti climatici, stilata ogni anno da Carbon disclosure project (Cdp), una organizzazione no profit a livello mondiale che aiuta enti, stati, regioni ma anche aziende a affrontare i cambiamenti climatici. Lo scorso anno Firenze fu inserita per la prima volta insieme a Torino, quest'anno è confermata insieme a Padova.

La città, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stata premiata per progetti quali le nuove tramvie, i progetti di mobilità elettrica, car e bike sharing, le piste ciclabili, il piano di forestazione urbana.

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Siamo convinti che sia proprio questo il momento, a pochi giorni dalla conclusione della Cop26, per prendere decisioni coraggiose e anche avveniristiche sul clima e sull'ambiente. Dopo la pandemia la direzione da intraprendere mi pare chiara: continuare a investire sulla sostenibilità e la vivibilità delle nostre città per arrivare a una 'carbon neutrality' entro il 2040, come le città europee che aderiscono alla rete di Eurocities della quale sono presidente hanno da poche settimane annunciato". (ANSA).