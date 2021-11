Porti: Livorno; sciopero di 48 ore dal 18 al 19 novembre

(ANSA) - LIVORNO, 17 NOV - Sciopero ininterrotto di 48 ore dei lavoratori e delle lavoratrici dei porti di Livorno e provincia: lo hanno proclamato le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per il 18 e 19 novembre. Lo sciopero scatterà dalle ore 00.00 del giorno 18 novembre e si concluderà alle ore 00.00 del giorno 20. Domani, 18 novembre, per tutta la giornata presìdi e assemblee con i lavoratori nei pressi dei varchi del porto di Livorno (varco Tdt, Galvani, Valessini e Zara). Il 19 novembre, dalle 9.30 alle 12, manifestazione a Livorno in piazza del Luogo Pio. Nel corso dell'iniziativa è previsto l'intervento di dirigenti sindacali, delegati e lavoratori.

"La decisione di mettere in atto uno sciopero di 48 ore è stata presa unitariamente al termine del ciclo di assemblee con i lavoratori tenutesi dal 30 ottobre all'8 novembre - affermano i sindacalisti Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil), Gianluca Vianello (Uiltrasporti) e Dino Keszei (Fit-Cisl) -. La mobilitazione nasce per chiedere maggiore sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, contenimento del lavoro straordinario e superamento del precariato, riconoscimento del lavoro usurante per il lavoro portuale, stop all'autoproduzione (il disegno di legge Concorrenza rischia infatti di spalancare le porte a questa pratica cara agli armatori) e per denunciare la mancata proroga nel decreto legge Infrastrutture dei sostegni alla portualità per l'anno 2022". (ANSA).