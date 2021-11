Bimbo giù da terrazzo nel Fiorentino, è in rianimazione

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Sarebbero gravi, secondo quanto appreso da fonti sanitarie, le condizioni del bimbo di 3 anni precipitato questo pomeriggio da un terrazzo a Sesto Fiorentino (Firenze). Il piccolo, che in un primo momento era cosciente, si trova ricoverato nella rianimazione del Meyer, sedato e intubato. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei sanitari. Sempre in base a quanto emerso, non sarebbe in imminente pericolo di vita.

A prestare i primi soccorsi al bimbo è stato un poliziotto libero dal servizio, in forze al commissariato di Sesto Fiorentino.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente dal terrazzo, posto al terzo piano di un condominio, quando la madre non era in casa, perché si era assentata per alcuni minuti per andare a prendere il figlio maggiore, alla fermata del bus. La posizione della donna è al momento al vaglio degli investigatori. A trovare il bimbo a terra nel cortile condominiale è stata proprio la donna, mentre rientrava in casa. (ANSA).