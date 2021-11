Covid: Toscana, 291 nuovi casi, tasso sale al 2,29%

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 291 su 12.688 test di cui 5.909 tamponi molecolari e 6.779 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,29% (6,6% sulle prime diagnosi). Lo riporta il presidente della Regione Eugenio Giani.

I nuovi positivi sono in calo rispetto alle 24 ore precedenti (erano stati 433) ma su una base di un numero di tamponi e test rapidi nettamente inferiore (ieri il rilevamento era stato su 28.575 esami totali), peraltro il tasso risale in modo netto (ieri era all'1,52%). (ANSA).