A River to River attore Amitabh Bachchana, in India è star

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Sarà l'icona di Bollywood Amitabh Bachchan, star del cinema indiano, l'ospite principale del 21/o River to River Florence Indian film festival, unico festival in Italia che racconta il volto dell'India contemporanea attraverso i film e in programma dal 3 all'8 dicembre a Firenze, sia al cinema La Compagnia sia su Internet. Il festival, spiega una nota, propone 34 proiezioni, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, serie web e film d'artista in prima internazionale e europea, ma anche dibattiti, mostre, lezioni di cucina ed eventi.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco e in collegamento, per presentare storie di riscatto, di coraggio che porta al cambiamento, di emancipazione femminile, come l'immagine scelta per il manifesto: una donna, simbolo di vita e rinascita. Bachchan incontrerà e dialogherà con gli spettatori domenica 5 dicembre (ore 19) dopo la prima italiana in sala del film 'Chehre' di Rumy Jaffery che sarà in collegamento dall'India. E' questo un thriller psicologico che ha protagonista l'attore nei panni di un ex pubblico ministero che, insieme a tre vecchi colleghi in un'isolata casa di montagna, si diverte a inscenare un processo nei confronti di uno sconosciuto in cerca di riparo dal maltempo. Ben presto però le cose si riveleranno diverse da come sembrano.

Tra gli eventi in programma anche l'omaggio al maestro della cinematografia indiana Satyajit Ray, nel centenario della nascita con la proiezione della Trilogia di Apu. Tra le novità, il River to River approda su Spotify con una playlist ad hoc e inaugura la collaborazione con Oxfam Italia per il progetto I was a Sari. In programma anche l'incontro dal titolo 'La moda sostenibile a cavallo tra Italia e India' (4/12 ore 11). (ANSA).