Fuma a letto e scoppia incendio, morta 96enne nel Pisano

(ANSA) - PISA, 13 NOV - Una donna di 96 anni è morta la scorsa notte a Metato di San Giuliano Terme (Pisa) a causa di un incendio scoppiato nella sua camera da letto per colpa di un mozzicone di sigaretta lasciato acceso. L'anziana aveva l'abitudine di fumare a letto. La donna abitava da sola ma è stato il nipote a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.

L'uomo tutte le sere andava a dare la buonanotte alla zia anche per accertarsi delle sue condizioni. Ieri sera arrivando sul posto per il consueto saluto ha visto il fumo fuoriuscire dall'abitazione e ha chiamato i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione fatta da vigili del fuoco e polizia, l'area interessata dalle fiamme era circoscritta alla camera da letto e il rogo è stato domato in fretta senza ulteriori danni all'abitazione. Il nipote della vittima ha riferito agli inquirenti che come tutte le sere era andato a dare la buonanotte alla zia ma giunto davanti a casa ha notato il fumo e ha immediatamente dato l'allarme avvisando sia il 118 che i vigili del fuoco. Quando i soccorritori sono entrati la donna era già morta asfissiata dai fumi e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. (ANSA).