Vaccini: Toscana, prenotazioni per dose aggiuntiva dopo J&J

Al via le prenotazioni sul portale della Regione Toscana per la campagna di vaccinazione diretta a tutti coloro, indipendentemente dall'età, che hanno ricevuto la dose unica di vaccino Janssen della Johnson & Johnson da almeno sei mesi. E' già attiva sul portale regionale la finestra per prenotare la dose aggiuntiva di vaccino che, anche per coloro che hanno ricevuto J&J, sarà Pfizer o Moderna.

Come da indicazioni ministeriali, spiega la Regione, anche in Toscana coloro che a suo tempo hanno provveduto a vaccinarsi con il Janssen monodose, completando il ciclo vaccinale con una sola inoculazione, possono accedere alla dose aggiuntiva tramite due modalità: o recarsi negli hub senza prenotazione, oppure prenotare l'appuntamento sul portale dedicato dalla Regione.

Intanto, alle ore 11.30 di oggi, fa sapere la Regione, sono state effettuale in Toscana 6.059.841 vaccinazioni totali, di cui 3.037.089 con prime dosi e 2.739.436 con ciclo completo.

