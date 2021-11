Premio Visioni lingua italiana ad Alessandro D'Avenia

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Il Premio Visioni dell'edizione di "Parole in Cammino - Festival dell'italiano e delle lingue d'Italia" sul tema "Dante, la Notte della lingua italiana, i nuovi linguaggi", è stato assegnato allo scrittore, insegnante e sceneggiatore italiano Alessandro d'Avenia durante la serata d'apertura del festival presso al Sala della Musica della Fondazione Zeffirelli. Nella motivazione si legge: "Ad Alessandro D'Avenia per aver saputo saldare l'esperienza narrativa a una visione culturale strutturata in un sistema di pensiero didatticamente semplice e umanamente radicato".

Ha consegnato il premio il presidente della Regione Eugenio Giani intervenuto dopo l'esibizione di Tommaso Cerno con "La Commedia (infernale) del potere". Il premio è una scultura dell'artista Paolo Morando. Presente anche Tiziana Mori, direttrice della Biblioteche del Comune di Firenze. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze ed UniCoop Firenze e ha il patrocinio della Regione Toscana. Promosso dall'associazione 'La parola che non muore', il festival è pensato come un itinerario sull'italiano (fra il passato e il presente, le varietà e gli usi, i gerghi e i linguaggi speciali) che valorizzi il contributo portato, alla storia sociale, linguistica e culturale del Paese, dalle maggiori lingue di cultura, dalla comunicazione non verbale (la lingua dei segni, il linguaggio dei gesti), dalle tante realtà linguistiche (lingue minoritarie, dialetti, lingue di contatto).

