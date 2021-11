Ladro pitbull evade da casa per mangiare pizza, in carcere

(ANSA) - VENTURINA (LIVORNO), 11 NOV - Un 31/enne macedone, arrestato per rapina dai carabinieri nei giorni scorsi a Venturina (Livorno) per aver rubato un pitbull da un appartamento e aver picchiato un amico del proprietario, è stato arrestato e trasferito in carcere in esecuzione a un'ordinanza del gip di Livorno dopo un'evasione dagli arresti domiciliari: era uscito per andare a mangiare una pizza. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo è uscito di casa nonostante la misura cautelare e una volta entrato in un locale del posto ha mangiato e bevuto senza pagare il conto tornandosene poi tranquillamente a casa. I carabinieri lo hanno raggiunto e hanno proceduto di conseguenza. (ANSA).