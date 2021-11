Iv: dal 19/11 torna la Leopolda, Matteo Renzi aprirà lavori

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - "Siamo pronti per rivederci alla Leopolda 11. Ti aspettiamo a Firenze dal 19 al 21 novembre.

Saranno tre giornate per discutere, confrontarsi e ritrovarsi".

Lo annuncia Italia Viva invitando all'11/a edizione della Leopolda che si terrà a Firenze dal 19 al 21 novembre. Ad aprire i lavori venerdì sera alle 20.30 sarà il leader Matteo Renzi che domenica mattina terrà l'intervento conclusivo. "La Leopolda - spiega Iv - quest'anno riparte con tanto entusiasmo e voglia di condividere idee ed esperienze. Nasce così l'idea di dedicare uno spazio culturale per visitare i "luoghi della bellezza" che la città di Firenze ci offre. È prevista infatti un'apertura straordinaria a diverse mostre con accesso scontato per i partecipanti". (ANSA).