Incidenti lavoro, si ribalta con trattore, muore in Lunigiana

(ANSA) - BAGNONE (MASSA CARRARA), 11 NOV - Incidente sul lavoro in un terreno agricolo nel Comune di Bagnone (Massa Carrara), in Lunigiana, dove un uomo di 49 anni è morto schiacciato da un trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:50, a chiamare i soccorsi è stato un un 72enne che si trovava assieme alla vittima, e che nel ribaltamento ha riportato solo qualche ferita alla testa.

Secondo una prima ricostruzione i due stavano lavorando in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere in località Lusana, quando il trattore si è ribaltato schiacciando l'uomo alla guida. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo e trasportato il 72enne al pronto soccorso.

Allertati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori della Prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro. (ANSA).