Vaccini: Giani, chi può faccia la terza dose, per sé e per altri

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - "Il mio appello come presidente della Regione Toscana è che tutti coloro che raggiungono le condizioni e hanno sei mesi dalla inoculazione della seconda dose, o per i Johnson & Johnson dell'unica dose, facciano la terza dose". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della firma di un accordo sui riders coi sindacati. "Il livello di immunizzazione può abbassarsi e quindi è bene essere tutelati per se stessi e per gli altri", ha aggiunto.

"Oggi c'è un numero di contagi che supera la soglia dei 400 - ha spiegato Giani - però è sempre una situazione sotto controllo: basta pensare a un anno fa, in una giornata come oggi i contagi erano ben oltre i 2.000, si arrivava in quei giorni anche a 2.800. Questo significa che dobbiamo tenere alta la guardia, ma con la consapevolezza che comunque arriviamo a una media settimanale di poco più di duemila nuovi casi che ancora consente di vedere il contagio come controllabile. Certo è che nel non abbassare la guardia fondamentale è la terza dose".

