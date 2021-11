Sfida Ricci ad arte, Galleria Accademia decreta vincitori

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Decretato il ricciolo migliore per il concorso Ricci ad arte, lanciato dalla Galleria dell'Accademia di Firenze quest'estate: in tanti, si spiega, "si sono sbizzarriti nel riproporre le chiome elegantemente acconciate dei busti di donne dell'Ottocento, raffigurate nei gessi dello scultore Lorenzo Bartolini, allestiti lungo il percorso espositivo del museo". Una giuria composta tra gli altri da Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia, ha scelto i tre vincitori fra i cinque selezionati in base ai like sul profilo Intasgram del museo: al primo posto si è classificata Noemi Anselmi, @anselmicoiffeur, al secondo Marco Fida, @fid_arte, e al terzo Maria Giovanna Sodero, @maria.giovanna.sodero. "Devo dire - commenta Hollberg - che sono rimasta molto sorpresa dalle complicate pettinature che i partecipanti al nostro gioco estivo sono riusciti a presentare, molte delle quali sono fedelissime a quelle" scolpite da Bartolini. "Nella scelta dei vincitori abbiamo valutato la fantasia, l'atteggiamento, la posa e la precisione dell'esecuzione di ogni acconciatura, come ad esempio, quella arrivata al secondo posto, tra l'altro di un uomo, che copia perfettamente quella del busto di Faustina Minore". (ANSA).