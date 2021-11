Rider: a Firenze c'è Robin Food, lavoro fattorini più etico

Primo turno di lavoro, oggi a pranzo, per i rider di Robin Food, la cooperativa di delivery fiorentina interamente posseduta e autogestita da sette rider fondatori e nata con l'obiettivo di "rendere più giusto e etico il lavoro dei fattorini". "Siamo partiti ufficialmente stamattina alle 11.30 con il turno del pranzo - spiega Simone di Giulio presidente di Robin Food, a margine di un'iniziativa a Firenze - oggi sono attivi cinque ristoranti, ma entro breve arriveremo a coprire 15-20 locali nel centro di Firenze. Poi ci amplieremo con un processo graduale".

Il primo passo per la nascita di Robin Food è stato fatto a giugno con la firma di un protocollo d'intesa con la Nidil Cgil e il lancio di una campagna di crowdfunding per sostenere l'avvio delle attività, dall'acquisto delle bici elettriche allo sviluppo della presenza in rete. "Per ordinare da noi - spiega di Giulio - è sufficiente andare sul nostro sito www.robinfoodfirenze.it e ordinare scegliendo tra i nostri ristoranti partner. Per il prossimo anno stiamo lavorando a tanti progetti e contiamo di arrivare almeno a 50-60 ristoranti a Firenze anche perché dalla ristorazione c'è stata una risposta più che positiva che non ci aspettavamo". Di Giulio ha parlato a margine della firma del protocollo con Regione Toscana e sindacati su diritti e tutele per i rider. "Il nostro progetto è partito proprio da questi principi - commenta - per superare le modalità del cottimo e del lavoro delle partite Iva. Siamo nati proprio con questo obiettivo e tutto il resto lo stiamo sviluppando su queste basi".