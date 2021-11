Rubano e brindano a champagne, incastrati dalle impronte

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Misero a segno un furto in un appartamento in via Morandi a Firenze portando via denaro e gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. I due presunti autori sono stati ora identificati grazie a indagini dei carabinieri: in particolare sarebbero stati incastrati dalle impronte digitali lasciate su una bottiglia di champagne che avevano stappato e sui due calici che avevano usato per brindare. Si tratta di un 22enne e di un 32enne, entrambi della Georgia. Il 32enne è stato rintracciato ieri a Milano e arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Firenze su richiesta del pm Leopoldo De Gregorio. Il 22enne, anche lui gravato da una misura di custodia in carcere, risulta al momento irreperibile.