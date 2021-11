Porti: Livorno scava microtunnel per ampliare canale accesso

(ANSA) - LIVORNO, 09 NOV - Entrano nel vivo i lavori per lo scavo del Microtunnel per allargare il canale di ingresso del porto di Livorno. Nell'area di cantiere aperta davanti alla Torre del Marzocco, sulla sponda ovest della Darsena Toscana, è stata infatti calata stamani la testa fresante della talpa meccanica che scaverà la galleria tra le due sponde del Canale di Accesso in porto. La macchina, come spiegano dall'Autorità di porto, lavorerà 12 ore al giorno e realizzerà 234 metri di tunnel verso la sponda opposta, direzione Calata del Magnale, dove si attesterà il capolinea definitivo, area di cantiere in cui si trova il pozzo di recupero. Oggi il primo elemento della talpa è stato calato a 25 metri di profondità per cominciare lo scavo. L'obiettivo finale è arrivare ad ospitare nel cunicolo sotterraneo i nuovi tubi di collegamento tra la Raffineria di Stagno e la Darsena Petroli ed avere così la possibilità di rimuovere quelli vecchi, adagiati in profondità lungo le sponde dell'unica via di ingresso e uscita dalla Darsena Toscana, che oggi rappresentano un intralcio alle attività di manovra delle grandi navi, in quanto limitano la sezione navigabile del Canale, largo oggi 90, a appena 67 metri. "Nella prima settimana di dicembre dovremmo essere in grado di recuperare la macchina dal pozzo del Magnale - afferma il direttore dei lavori Matteo Baroni - e a quel punto il tunnel verrà consegnato all'Eni che procederà all'inserimento delle nuove tubazioni e, successivamente, alla rimozione di quelle vecchie. A lavori terminati, il Canale avrà una sezione navigabile di 120 metri".

Ci vorrà un anno e mezzo circa per avere il Canale allargato, 10 mesi per la posa in opera dei nuovi tubi, almeno tre mesi per la rimozione di quelli vecchi.

"Questo - ha dichiarato il presidente dell'AdSP, Luciano Guerrieri - rappresenta il primo importante step per la vera e propria realizzazione del Microtunnel. In attesa che il porto si doti della Darsena Europa e del nuovo terminal container, l'ammodernamento del canale di accesso è un intervento fondamentale per consentire allo scalo di mantenersi competitivo e attrattivo". (ANSA).