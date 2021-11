Vento forte, codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - Venti sostenuti in arrivo da nord est, da stasera fino a domani, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.

Lo segnala la sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso un bollettino con codice giallo per vento a partire da stasera 8 novembre alle ore 21 fino alla mezzanotte di domani martedì 9 novembre. La vigilanza riguarda le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, all'interno della sezione 'Allerta meteo' del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. (ANSA).