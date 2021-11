Vaccini, in Toscana somministrate oltre 6 milioni dosi

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - La Toscana ha superato i 6milioni di vaccini anti Covid somministrate nella regione. Di queste circa 215mila sono terze dosi. Lo fa sapere la Regione.

Per la somministrazione del vaccino contro il Covid, si spiega, sono ancora attivi sul territorio regionale 43 hub sul totale di 65 hub attivati nei mesi scorsi per la campagna di vaccinazione. Ancora aperti i più grandi: il Mandela forum di Firenze e il centro Pegaso a Prato. "Andiamo avanti con la somministrazione della terza dose con Moderna e Pfizer - spiega Andrea Belardinelli, responsabile del settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana - in particolare diamo Pfizer ai medici di base per il richiamo degli over 80. Ieri abbiamo anche inviato un sms ai medici per invitarli a prenotare le dosi per le terza somministrazione agli anziani: al momento abbiamo a scorta 141mila Pfizer e 156mila Moderna". "Un traguardo storico per la Toscana - commenta il governatore toscano Eugenio Giani sui social -. Coraggio Toscana, solo così possiamo lasciarci il Covid alle spalle". (ANSA).