Ruota campanone Campanile Giotto, stop a rintocchi e visite

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - Per permettere la rotazione della campana maggiore, detta campanone, del Campanile di Giotto a Firenze, le campane del celebre monumento di piazza Duomo non suoneranno da oggi fino al 26 novembre. Inoltre il Campanile sarà chiuso al pubblico 4 giorni: oggi e ancora il 9, il 25 e il 26 novembre.

La campana maggiore, detta anche di Santa Reparata, è stata realizzata nel 1475 in onore della santa a cui era intitolata l'antica Cattedrale fiorentina. Si tratta di una delle più grandi campane attive oggi in Italia, dalle misure straordinarie: 2 metri di diametro di 2 metri, 210 cm di altezza, con uno spessore di 15 cm per oltre 5 tonnellate di peso. Fu rifusa nel 1705, dopo che si erano create delle crepe.

L'intervento di manutenzione, commissionato e coordinato dall'Opera di Santa Maria del Fiore, sarà eseguito dalla Aei di Perego. Sarà, spiega l'Opera, "un intervento complesso ma pressoché invisibile, perché svolto all'interno della cella campanaria, a parte nelle giornate dell'8, 9, 25 e 26 novembre quando sarà presente una gru nell'area antistante al Campanile e il monumento sarà chiuso al pubblico". La rotazione, di un quarto, si è resa necessaria perché "l'uso ha assottigliato lo spessore del bronzo nei punti dove batte il battaglio". "Una volta superata l'usura del 10% dello spessore, come in questo caso - spiega Claudio Perego, titolare di Aei - bisogna intervenire perché ci sono molte probabilità che la campana si rompa". Questa sarà l'ultima volta che il campanone potrà essere ruotato, essendo già stato girato sugli altri lati. Una volta che si sarà assottigliato anche questo lato, la campana dovrà essere fusa di nuovo. Non si sa esattamente quando il campanone sia stato ruotato l'ultima volta, "si suppone che sia avvenuto nel 1956 -1957, quando fu deciso di rifare l'antica cella campanaria in legno sostituendola con una in acciaio". In totale il Campanile di Giotto ha 12 campane di cui 5, le più antiche, dismesse ma ancora all'interno del monumento, le altre 7, tra cui il campanone, di epoche e misure diverse, funzionanti: insieme costituiscono il cosiddetto Concerto.

(ANSA).