A Mt 'Thinking Beyond', video-arte legge futuro dopo Covid

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - A Firenze, nello spazio della Manifattura Tabacchi, si inaugura il 9 novembre la mostra 'Thinking Beyond - Moving images for a post-pandemic world', a cura di Leonardo Bigazzi, prodotta e organizzata da 'Lo schermo dell'arte' per il secondo anno con 'Not a museum', il programma d'arte contemporanea di Manifattura Tabacchi. Fino al 12 dicembre saranno visibili le opere realizzate dai dieci artisti partecipanti alla decima edizione di 'Visio-European Programme on Artists' Moving Images', un progetto di ricerca e residenza rivolto ad artisti e artiste under 35 che lavorano con video e cinema promosso da Lo schermo dell'arte dal 2012.

Gli artisti selezionati per questa edizione sono Nelson Bourrec Carter, Alexandre Erre, Philth Haus, Roman Khimei and Yarema Malashchuk, ChongYan Liu, Eleonora Luccarini, Thu-Han Nguyen-Chi, Eoghan Ryan, Vega e Janaina Wagner. "Ci emoziona moltissimo - ha detto Michelangelo Giombini, head of product development di Manifattura Tabacchi - il ritorno de 'Lo schermo dell'arte' e di 'Visio' in Manifattura, che con le loro installazioni video sono capaci di offrire una visione unica degli spazi industriali in procinto di essere rigenerati nel segno della sperimentazione artistica che condividiamo".

"Alla luce della crisi globale dovuta alla pandemia di Covid-19 - ha aggiunto Bigazzi - è lecito chiedersi che ruolo può avere l'arte in un processo di ricerca di nuovi punti di riferimento e come gli artisti contribuiscono a una narrazione collettiva".

Per il vicesindaco Alessia Bettini "è la dimostrazione di come l'arte contemporanea possa insegnarci a guardare il futuro in una nuova prospettiva". Con l'occasione è stato assegnato il premio 'Visio Young talent acquisition prize' al duo di artisti ucraini Roman Khimei and Yarema Malashchuk. (ANSA).