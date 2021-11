Bimba 11 anni cade da albero a Lucca, ricoverata al Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Una bambina di 11 anni è caduta da un albero sul quale si era arrampicata nel giardino della sua abitazione a Lucca, ed è stata trasferita all'ospedale Meyer di Firenze dove è arrivata in codice giallo.

Sul posto, vista la dinamica di quanto accaduto, dopo l'arrivo di una ambulanza della Misericordia di Lucca, è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento al nosocomio pediatrico fiorentino. Le condizioni della piccola che si trova adesso ricoverata nel reparto di chirurgia, fanno sapere i sanitari, seppur serie, non sono gravi. Stando alle prime ricostruzioni l'incidente è avvenuto mentre la bambina stava giocando con alcuni coetanei. (ANSA).