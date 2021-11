Uffizi, progetto per 10 mostre in 5 anni a Shanghai

(ANSA) - FIRENZE, 06 NOV - Firmato un accordo tra le Gallerie degli Uffizi e il Bund One Art Museum di Shanghai che getta le basi per una partnership di 10 mostre in cinque anni (2022-2027).

In base all'intesa, spiega una nota, gli Uffizi collaboreranno per organizzare a Shanghai 10 esposizioni dalle proprie collezioni e predisporre scambi culturali e occasioni di studio. Già firmati contratti per la realizzazione delle prime tre mostre, che porteranno per la prima volta al museo di Shanghai alcuni fra i più celebrati capolavori della storia dell'arte, tra questi le opere di Sandro Botticelli. Oggi la presentazione dell'iniziativa in Cina. (ANSA).