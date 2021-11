Porti: Piombino, traffico passeggeri +27,4%,sono stati 2 mln

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 05 NOV - Anche il porto di Piombino ha fatto registrare un deciso incremento dei traffici.

I dati presentati dall'Adsp, aggiornati ad agosto, evidenziano come siano state complessivamente movimentate 2,8 milioni di tonnellate di merce, il 12,5% in più rispetto a quanto realizzato nei primi otto mesi dell'anno precedente.

In aumento, in particolare, il traffico dei rotabili: ne sono transitati 59.174, il 18,2% rispetto ai 50.063 mezzi dello stesso periodo del 2020. I passeggeri sono aumentati del 27,4% nel periodo di riferimento, a 2,07 milioni, mentre i veicoli privati in transito dalle banchine piombinesi sono stati 682.996, il 35,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

In crescita, anche, il numero delle navi arrivate: 8.843 contro le 6.725 del 2020.

Con riferimento ai volumi del 2019, sono state complessivamente movimentate 800.000 tonnellate in meno di merce (-22,3%). In diminuzione anche il traffico dei rotabili (-13,5%) e dei passeggeri (-13,5%), mentre i veicoli privati sono cresciuti dello 0,8%. (ANSA).