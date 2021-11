Maltempo: Toscana, atteso forte vento di grecale da stanotte

(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - Meteo in graduale peggioramento sulla Toscana con forti raffiche di vento Grecale dalle prime ore di domani, sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione. Dal tardo pomeriggio di domani è previsto un aumento dell'instabilità con possibilità di temporali sul sud della regione e sull'Arcipelago.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su gran parte della Toscana, ad esclusione di Lunigiana, Versilia e versanti appenninici, con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 6 novembre. (ANSA).