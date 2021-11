Certaldo, a Casa Boccaccio letture recitate dal Decamerone

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 05 NOV - Tutto pronto per una nuova edizione della rassegna annuale di letture dal Decameron dal titolo 'Si racconta le novelle del Boccaccio'. A partire da venerdì 12 novembre sei appuntamenti serali a Casa Boccaccio ogni secondo venerdì del mese fino all'aprile 2022. La prima data sarà con l'attrice Lucia Succi, con un accompagnamento di musica dal vivo, la quale darà voce alle pagine della Novella II, 6 dove Boccaccio racconta che "Madonna Beritola, con due cavriuoli sopra una isola trovata, avendo due figliuoli perduti, ne va in Lunigiana; quivi l'un de' figliuoli col signor di lei si pone e colla figliuola di lui giace ed è messo in prigione.

Cicilia ribellata al re Carlo, e il figliuolo riconosciuto dalla madre, sposa la figliuola del suo signore e il suo fratello ritrova e in grande stato ritornano".

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid: l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria all'associazione Polis (tel. 0571-663580, mail info@laboratoripolis.it). (ANSA).