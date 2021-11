Ddl Zan: a Pisa oltre 200 in piazza a presidio

(ANSA) - PISA, 02 NOV - Oltre 200 persone hanno risposto oggi, in piazza XX Settembre a Pisa, all'appello di Sinistra per e altri movimenti universitari per protestare contro la bocciatura in Senato del Ddl Zan. La legge, spiega Alice Caliendo rappresentante del sindacato studentesco nel senato accademico dell'Università di Pisa, "avrebbe potuto rappresentare un primo timido passo nella direzione del superamento della violenza omolesbobitransfobica, patriarcale e abilista".

In tanti in piazza hanno esposto bandiere arcobaleno e cartelli contro quanto accaduto durante la votazione in Senato: "L'odio uccide e il Senato se la ride" è scritto in uno dei cartelli esposti dai manifestanti. nel corso del presidio in molti si sono avvicendati al microfono per ribadire la necessità di "proseguire la lotta affinché l'Italia diventa un Paese che assicura i diritti di tutti". "Quanto accaduto - aggiunge Anna Fabbri di Sinistra Per - impedisce una riflessione critica sul fatto che siamo vittime di un ideale unico, in cui solo una persona etero, bianca e non disabile è da tutelare. Dobbiamo sradicare questa mentalità per poter costruire un futuro migliore per chiunque. Per questo dobbiamo mobilitarci ancora una volta, per urlare che nessun diritto può essere tolto o ridotto da chi vuole una società diseguale". Presenti anche alcuni esponenti politici del Pd e di Prc. (ANSA).