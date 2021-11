Covid: Toscana, 190 nuovi casi, tasso scende a 1,31%

(ANSA) - FIRENZE, 02 NOV - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 190 su 14.510 test di cui 4.814 tamponi molecolari e 9.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (4,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri c'è un calo dei nuovi positivi in valori assoluti (erano stati 204) su 3.700 esami in meno (erano stati considerati 10.810 test di cui 4.424 tamponi molecolari e 6.386 test rapidi). Il tasso oggi torna a scendere (ieri era 1,89%).

