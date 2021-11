Cop26: Nardella (Eurocities), leader ascoltino voce città

(ANSA) - FIRENZE, 02 NOV - Il 65% delle grandi città europee ha rivisto al rialzo i propri obiettivi climatici per il 2030 a seguito dell'avvio del Green Deal e dell'adozione della legge sul clima dell'Ue. E' uno dei dati di un sondaggio realizzato da Eurocities, il network delle città europee in occasione del Cop26 Secondo i risultati dell'indagine, condotta su un campione di oltre 40 centri urbani - tra cui Arezzo, Bologna, Firenze e Milano - il 62% dei comuni offre sostegno ai cittadini per impianti rinnovabili su piccola scala, il 55% alla ristrutturazione per le famiglie con meno risorse, e il 16% una cancellazione diretta del debito dalle bollette energetiche. "Il raggiungimento di obiettivi su larga scala, come mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C, richiede azioni a tutti i livelli di governo - ha commentato Dario Nardella, presidente di Eurocities e sindaco di Firenze - e specialmente nelle nostre città dove vive la maggior parte delle persone e vengono prodotte la maggior parte delle emissioni". "Spesso siamo noi a tradurre le parole in azioni - ha concluso Nardella - ecco perché è così importante che le voci delle città siano incluse ogni volta che i leader internazionali si incontrano per parlare di clima". Incontro oggi a Vienna del presidente di Eurocities, col sindaco della capitale austriaca Michael Ludwig. Nardella presiede il network che riunisce le principali città europee e indica l'obiettivo di "rafforzare la rete dei sindaci europei e promuovere un accordo tra le due città su cultura, ambiente, trasporti ed economia". Lo stesso Ludwig ha osservato che "il futuro" dell'Unione europea "è nelle città". (ANSA).