Bolsonaro a Pistoia, ricorda brasiliani morti Liberazione Italia

(ANSA) - PISTOIA, 02 NOV - Mattinata pistoiese per il presidente del Brasile Jair Bolsonaro che oggi ha reso omaggio al monumento che ricorda il sacrificio dei soldati brasiliani caduti per la Liberazione italiana nella Seconda Guerra Mondiale. L'arrivo di Bolsonaro è stato salutato festosamente da un gruppetto di simpatizzanti, cittadini brasiliani, avvolti in bandiere del Brasile, che hanno intonato l'inno nazionale.

Presente alla cerimonia anche il leader della Lega Matteo Salvini che a margine dell'evento ha detto di volersi scusare "con il popolo brasiliano, rappresentato dal suo presidente, per delle polemiche incredibili perfino nella commemorazione di caduti che hanno dato la vita per liberarci dall'occupazione nazifascista. E' veramente surreale". Salvini ha poi ringraziato Bolsonaro per l'estradizione di Cesare Battisti. Alla cerimonia ha partecipato anche il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli. Nel centro di Pistoia è invece andata in scena una manifestazione, con la partecipazione di varie sigle della sinistra, contro la presenza in città del capo di stato brasiliano, allo slogan 'Fora Bolsonaro'.

"Nonostante ci separi l'Oceano Atlantico, con l'Italia siamo più vicini che mai - ha detto Bolsonaro -, noi siamo fratelli" ed è "un onore per me essere qui per la prima volta in questo sacrario per commemorare tutte le persone che hanno lottato per ciò che più è importante per noi, la nostra libertà". "Oggi un settimo della popolazione brasiliana, circa 30 milioni di persone, ha origini italiane. Nel 1943 - ha detto ancora - il dovere ha chiamato circa 25.000 soldati brasiliani che sono andati in Italia per lottare per la libertà. Due anni dopo, quasi 500 di loro sono morti" per "la libertà". Prima di lasciare il luogo della cerimonia Bolsonaro si è concesso un piccolo bagno di folla con un gruppetto di brasiliani venuti ad acclamarlo. Agli slogan 'Bolsonaro fora' e 'Bolsonaro non sei un faro per il tuo paese ma un falò', circa 200 persone manifestano in piazza Duomo a Pistoia contro la visita del presidente del Brasile al monumento che ricorda i soldati brasiliani caduti per la Liberazione dell'Italia. In piazza varie sigle della sinistra, da Prc a Sinistra italiana, l'Arci e M5s. Nel pomeriggio ci sarà l''altra' commemorazione al monumento alla quale aderiscono, tra gli altri, Pd, Anpi, Arci, Cgil, Libera, Pax Christi, e altre sigle dell'associazionismo di sinistra, comprese sigle Lgbt.

Dopo il presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è concesso una breve visita al complesso monumentale di piazza dei Miracoli a Pisa soffermandosi per alcune foto ricordo sotto la Torre perdente e davanti al Duomo. Una passeggiata di circa mezz'ora accompagnato dalla scorta dopo che era di ritorno da Pistoia, dove aveva tenuto stamani la commemorazione al monumento ai Caduti brasiliani della Seconda Guerra Mondiale, prima di raggiungere di nuovo l'aeroporto militare pisano dove è atterrato stamani con l'aereo presidenziale. Durante la passeggiata alla Torre, Bolsonaro ha scattato foto ricordo con una famiglia italiana di Bari per turismo a Pisa. Una giovanissima rider brasiliana, Carol, 27 anni, studentessa proprio a Pisa, si è fatta fotografare insieme al presidente del suo Paese. "Questo è un luogo sacro per i brasiliani", ha detto il suo custode, Mario Pereira che è figlio di uno dei soldati brasiliani, Miguel, che combatterono nei dintorni di Pistoia nel 1944 e che alla fine della guerra decise di rimanere nella città toscana, dove si sposò con una donna del posto. Per diversi anni Miguel è stato il custode del cimitero brasiliano e dopo la sua morte l'incarico è passato al figlio Mario. "Fino agli anni '60 in questo luogo c'era il cimitero di guerra della Forza di spedizione brasiliana (Feb) - spiega Pereira -. Oggi è un luogo di pace e di fraternità, contro le guerre e contro qualsiasi prevaricazione sul genere umano". Alla fine della II guerra mondiale in questo luogo, alla periferia di Pistoia, furono seppelliti 462 soldati e ufficiali brasiliani caduti nei combattimenti, accanto agli alleati anglo-americani, per la liberazione dell'Italia dai nazifascisti. Nel 1960 il governo brasiliano decise di riportare in patria le spoglie dei caduti che furono tumulati a Rio de Janeiro, allora capitale federale del paese sudamericano. Nel 1967 nel luogo dove sorgeva il cimitero fu eretto un monumento votivo su progetto dall'architetto Olavo Redig de Campos. "Insieme ai caduti brasiliani - prosegue Pereira - qui c'erano anche 47 soldati tedeschi, seppelliti in un'area a parte, e questo la dice lunga sull'umanità dei soldati brasiliani e su quello che rappresenta questo sacrario che oggi si trova al posto del cimitero, che è un luogo simbolo di inclusione e di aggregazione". Per Pereira, "il terreno dove sorge il sacrario è considerato a tutti gli effetti territorio brasiliano, anche se formalmente ancora non lo è".

"Bolsonaro a Pistoia. A riceverlo solo Salvini. Non ci sono le istituzioni né il Comune (a guida Fratelli d'Italia) non c'è la Regione e anche il vescovo ha declinato". Lo ha scritto sulla sua pagina Fb Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana. "Noi onoriamo i caduti brasiliani per la nostra Liberazione - ha aggiunto - e lasciamo che i nuovi fascisti si incontrino tra loro in solitudine". Quindi, ha concluso Rossi, "tutta la mia simpatia ai ragazzi che in piazza Duomo hanno gridato 'Fora Bolsonaro', un razzista, misogino, negazionista del Covid, distruttore della foresta Amazzonica". "Voglio scusarmi con il popolo brasiliano, rappresentato dal suo presidente, per delle polemiche incredibili perfino nella commemorazione di caduti che hanno dato la vita per liberarci dall'occupazione nazifascista. E' veramente surreale". Così il leader della Lega Matteo Salvini. "Bolsonaro è stato ricevuto da Draghi e Mattarella - ha aggiunto -. La politica dovrebbe lasciare liberi i cimiteri. Onorare i caduti dovrebbe essere al di fuori della polemica politica".